Думский комитет выступил против направления средств ЕНС на возможные кассовые разрывы бюджета в 2024 г.

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник проголосовал за исключение из правительственного законопроекта нормы о том, что остатки средств на едином налоговом счете (ЕНС) свыше 300 млрд рублей в 2024 году будут направляться на возможные кассовые разрывы в федеральном бюджете.

Поправка (№448564-8) была внесена в Госдуму 29 сентября, вместе с проектом федерального бюджета РФ на 2024-2026 гг. Минфин планировал, что эта норма может дать 700 млрд руб. дополнительной ликвидности.

"Предлагается предоставить право правительству остатки на едином налоговом счете в размере, превышающем 300 млрд руб., зачислять в доходы федерального бюджета. Это так же мера, позволяющая обеспечивать ликвидность бюджета. Правовая природа этих средств не меняется, в случае необходимости эти средства должны перечисляться вновь, возвращаться, но полагаем, что эта конструкция, позволила бы возмещать выпадающие доходы до того момента, когда будут определены источники их возмещения", - сказал замглавы Минфина Алексей Лавров на заседании думского комитета в понедельник.

В ходе заседания Галина Изотова, и.о. председателя Счетной палаты отметила, что у ведомства есть некоторая озабоченность в отношении использования средств ЕНС. "Данная норма требует дополнительной еще доработки. В пояснительной записке не содержатся расчеты и обоснования привлечения указанных средств, то есть вопрос данной статьи у нас еще остается в определенном фокусе и возможно сегодня он требует дополнительного обсуждения", - отметила Изотова.

Депутаты сразу приступили к обсуждению. "Правильно ли я поняла, что доходы, которые сконцентрируются на ЕНС, и их остатки будут свыше 300 млрд рублей - ну вот Алексей Валерьевич (Сазанов, замминистра финансов - ИФ) нам любезно предоставлял информацию о том, что средний остаток был около 1 трлн рублей - так вот они все поступают в федеральный бюджет, то есть используются федеральным бюджетом", - уточнила у замминистра Лаврова депутат Оксана Дмитриева. "Законопроектом, еще не одобренным, предлагается дать правительству право такое. С возвратом на тот же счет, в случае необходимости", - ответил Лавров. "Вот эти 700 млрд рублей они будут использоваться федеральным бюджетом на кассовый разрыв?" - уточнила депутат Дмитриева. "В случае возникновения таких кассовых разрывов", - подтвердил Лавров.

"Вопрос по единому налоговому платежу, я предлагаю эту норму из законопроекта исключить", - сказал глава комитета Андрей Макаров. По его словам, все средства единого налогового платежа по факту уже есть в бюджете, поэтому предложенная Минфином норма "достаточно странно выглядит".

"В данном случае эта норма как минимум излишняя и дает абсолютно неправильный посыл о том, что федеральный бюджет может конфисковать чьи-то средства, даже на время", - сказал Макаров и призвал депутатов зафиксировать единую позицию по данному вопросу в заключении комитета.