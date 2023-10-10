Комитет Думы насторожила предложенная норма о двухлетнем бюджетном кредите Социальному фонду в 2023 г.

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету выступил против поправки в Бюджетный кодекс, по которому в 2023 году внебюджетным фондам РФ (Социальный фонд и ФОМС) может быть предоставлен двухлетний бюджетный кредит. Комитет напоминает, что финансовое обеспечение, прежде всего Социального фонда, гарантируется ассигнованиями, а не бюджетными кредитами.

Отзыв комитета на правительственный законопроект (№448564-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Речь идет об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2023 и 2024 гг. – документе, внесенном правительством в рамках бюджетного пакта 29 сентября.

Законопроект среди прочего предусматривает возможность предоставления в 2023 г. государственному внебюджетному фонду РФ бюджетного кредита за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до двух лет. В тексте и пояснительных материалах не уточняется ни предельная сума кредита, ни фонд, которому он может быть предоставлен.

В своем отзыве комитет по бюджету напоминает, что вопрос финансового обеспечения государственных внебюджетных фондов законодательно урегулирован в ст. 96.10 Бюджетного кодекса, где говорится, что ФНБ подлежит обособленному учету, в том числе для обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Социального фонда РФ. "В связи с тем, что действующее законодательство предусматривает возможность выделения необходимых для исполнения полномочий государственных внебюджетных фондов РФ бюджетных ассигнований из федерального бюджета и ФНБ, комитет считает необходимым при подготовке к рассмотрению законопроекта во втором чтении рассмотреть вопрос об исключении предлагаемых законопроектом норм о бюджетных кредитах государственным внебюджетным фондам РФ", - говорится в заключении.

Тема замены бюджетных ассигнований и краткосрочных казначейских кредитов на покрытие кассовых разрывов внебюджетных фондов двухлетним долгосрочным кредитом поднималась накануне, в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы.

"Эта ситуация у нас обусловлена текущей ситуацией, когда есть определенные риски для поступления в бюджет фондов средств с единого налогового счета (ЕНС), рисков несбалансированности не существует, но есть риск перехода через 1 января. Поскольку в настоящий момент казначейские кредиты нельзя переносить через конец года, предлагается поправкой сделать это обычным бюджетным кредитом", - пояснял Алексей Лавров, замглавы Минфина. "Предельный срок два года, но на самом деле он нужен на гораздо менее длительный срок", - уточнял Лавров.

"Достаточно опасный вопрос, когда мы говорим о том, что бюджет представляет кредит бюджетным фондам, в первую очередь Социальному фонду. Это норма должна быть исключена", - сказал Андрей Макаров, глава комитета по бюджету Госдумы. Он напомнил, что есть практика выдачи краткосрочного казначейского кредита, который предоставляли Социальному фонду для досрочной выплаты январской пенсии, и его возврат не может выйти за рамки 31 декабря.

"Я так понимаю, что Минфин беспокоит, что казначейский кредит не может проходить через 31 декабря. Справедливо, но если говорить об этом решении, то давайте мы сейчас договоримся - вносите поправку, причем не в особенности исполнения бюджета, а в основное тело Бюджетного кодекса о том, что казначейские кредиты (краткосрочные - ИФ) не переходят через 31 декабря, за исключением вот этого случая (досрочной выплаты январской пенсии - ИФ) и тогда все будет понятно, чтобы не возникло из этого закона вопроса о том, что бюджет перестал гарантировать пенсии. Нельзя таким путем решать технические вопросы", - сказал Макаров.

"В части бюджетных кредитов внебюджетным фондам. Мы конечно все детально расчеты сделали и по 2023 году, и здесь мы видим, что данная форма – она в этом году не будет применена и, соответственно, нуждаемость бюджета Социального фонда в бюджетном кредите в настоящее время мы не подтверждаем. Но тем не менее, на будущее, есть смысл эту норму рассмотреть детально и принять", - заявила в ходе заседания комитета и.о. председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Казначейский кредит и бюджетный кредит – это два разных инструмента государственного финансирования. Казначейский кредит представляет собой краткосрочное (обычно до года) финансирование, он используется для покрытия временного дефицита средств в бюджете. Бюджетный кредит, в отличие от казначейского, является долгосрочным финансированием.