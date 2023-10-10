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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани выразил сожаление в связи с обострением ситуации в Израиле, назвав это примером провала политики США на Ближнем Востоке.

"И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны", - сказал Путин.

"Именно на обе (стороны), то на одну, то на другую, но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства", - заявил президент РФ.

Путин также подчеркнул, что стороны палестино-израильского конфликта должны стремиться свести к минимуму ущерб гражданскому населению.

"В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю: и ваша позиция, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны", - сказал Путин.

Он предложил обсудить эту и другие темы в ходе российско-иракских переговоров. "После встречи в широком формате еще запланирован разговор в ходе ланча тет-а-тет, будет возможность все обсудить в деталях", - добавил президент РФ.

Владимир Путин США Израиль
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