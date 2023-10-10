Премьер Ирака предупредил о возможном разрушении сектора Газа из-за эскалации

Он призвал добиваться прекращения блокады сектора и прекращения нарушения прав палестинцев

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани назвал обострение палестино-израильского конфликта опасной эскалацией, которая ведет к разрушению сектора Газа.

"Сейчас проходит сложное и опасное развитие событий в Палестине. Это естественный результат того, что Израиль продолжал совершать нарушения в отношении прав палестинцев, международное сообщество молчало, не смогло выполнить свои обязательства в рамках международно-признанных резолюций", - сказал он в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Мы сейчас наблюдаем очередную интифаду восстания палестинцев с требованием прекратить нарушения их прав. Очевидная эскалация, очень опасная эскалация, в результате которой гибнут мирные граждане, осуществляются спонтанные бомбардировки, в том числе гражданских объектов. Все это ведет к разрушению сектора Газа", - подчеркнул он.

По мнению ас-Судани, арабские и исламские страны, а также крупные державы несут "нравственную ответственность", "чтобы прекратить эти нарушения прав палестинцев, прекратить блокаду сектора Газа".

Премьер Ирака добавил, что его визит "направлен на то, чтобы обсудить эти вопросы: обсудить наши общие позиции и укрепить наши двусторонние отношения". "Мы хотим также внести свой вклад в облегчение страданий региона, в установление стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире", - сказал он.