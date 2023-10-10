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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Открыто движение автотранспорта по Крымскому мосту

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост во вторник днем открыли для проезда автотранспорта после остановки в движении на 5,5 часов для проведения ремонтных работ, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Остановка в движении была объявлена в 10:03 по московскому времени, сообщение о возобновлении движения поступило в 15:33.

Крымский мост перекрыли для движения автотранспорта во вторник утром часов для проведения ремонта. По предварительной информации, закрытие движение должно было продлиться семь часов.

Крымский мост уже перекрывали дважды примерно на девять часов в ночь на 29 сентября и на 3 октября для ремонта правой стороны его автодорожной части.

Крымский мост
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