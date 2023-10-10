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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено для ремонта

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Крымский мост перекрыли для движения автотранспорта во вторник утром до 17:00 для проведения ремонта, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"10:03: движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ", - говорится в сообщении.

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В понедельник этот же телеграм-канал предупредил о полном закрытии движения по Крымскому мосту во вторник в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что рейсовые автобусы и автобусы, перевозящие организованные группы детей, во вторник с 10:00 до 17:00 будут направляться на паромы Керченской переправы.

Крымский мост уже перекрывали дважды примерно на девять часов в ночь на 29 сентября и на 3 октября для ремонта правой стороны его автодорожной части.

Крымский мост
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