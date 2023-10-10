Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Песков опасается, что конфликт в Израиле может выйти за свою нынешнюю зону

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на Ближнем Востоке более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского. Сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), которое в своем телеграм-канале разместил журналист Павел Зарубин.

Кроме того, важно, добавил он, "чтобы такие оголтелые, не привыкшие совсем трезво рассуждать своим умом, люди не имели доступа к власти". "И чтобы только действительно люди, обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, возможностями и потенциалом для участия в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Так он прокомментировал призывы наносить удары по Ирану и обстановку на Ближнем Востоке.

Дмитрий Песков Иран Путин Израиль Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 10 октября

В ЦБ предупредили о рисках мягкой ДКП на фоне инфляционных и девальвационных ожиданий

В ЦБ предупредили о рисках мягкой ДКП на фоне инфляционных и девальвационных ожиданий
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению

Yandex N.V. не подавал документы о продаже российских активов в правкомиссию

Yandex N.V. не подавал документы о продаже российских активов в правкомиссию

Госдума инициировала проверку "Роснано"

Госдума инициировала проверку "Роснано"

Проект о механизме сохранения банкротами ипотечного жилья принят в I чтении

Проект о механизме сохранения банкротами ипотечного жилья принят в I чтении

Количество погибших при обстреле ВСУ белгородского села Поповка выросло до двух

Дума одобрила в I чтении использование маткапитала для реконструкции домов "на две семьи"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });