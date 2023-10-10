Песков опасается, что конфликт в Израиле может выйти за свою нынешнюю зону

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на Ближнем Востоке более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского. Сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), которое в своем телеграм-канале разместил журналист Павел Зарубин.

Кроме того, важно, добавил он, "чтобы такие оголтелые, не привыкшие совсем трезво рассуждать своим умом, люди не имели доступа к власти". "И чтобы только действительно люди, обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, возможностями и потенциалом для участия в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Так он прокомментировал призывы наносить удары по Ирану и обстановку на Ближнем Востоке.