В Кремле отметили, что Россия продолжит диалог с Израилем и Палестиной

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия сохранит диалог с Израилем и Палестиной, намерена играть роль в процессе урегулирования обострившегося конфликта между ними, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сохраняем диалог с двумя странами. Безусловно, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь. Но нельзя забывать и о том, что является предтечей этой ситуации", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок интервью он опубликовал в своем телеграмм-канале.

"Для нас важно сохранять сбалансированный подход, оставаться в контакте с двумя сторонами конфликта", - подчеркнул представитель Кремля.

"Мы должны сохранять равную дистанцию. Только это будет давать нам дальнейшее право на участие в процессе урегулирования. А Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования", - заявил Песков.

Он добавил, что у России "давние исторические связи с палестинцами".

"Мы имеем давние исторические связи с израильтянами. Нас объединяют миллионы наших сограждан, которые переехали жить в Израиль, и забота об их безопасности", - заявил Песков.