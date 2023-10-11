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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
Виды Камчатки. Вулкан Ключевской, извергающий пепел
Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской в среду днем выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"С 11 октября активность вулкана возросла: в газопаровых шлейфах появилось некоторое количество пепла. Продолжается вершинное эксплозивно-эффузивное извержение вулкана. На фоне эксплозивной деятельности стромболианского типа (излияние лавы в кратере вулкана) лавовые потоки продолжают изливаться попеременно по Козыревскому и Апахончичскому желобам на южных склонах вулкана", - говорится в сообщении.

Парогазовый шлейф с содержанием пепла протянулся на 65 км к северо-востоку от вулкана, сообщает KVERT.

Как сообщалось, Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение этого вулкана происходило с осени 2020 года до августа 2021 года.

Для Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Ключевской Петропавловск-Камчатский Камчатка
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