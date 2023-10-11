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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:10

Что случилось этой ночью: среда, 11 октября

В Газе погибли четыре сотрудника агентства ООН, Байден призвал Нетаньяху минимизировать жертвы среди гражданских палестинцев, землетрясение в Афганистане

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль в ночь на среду наносил удары по жилым кварталам сектора Газа. В Газе погибли четыре сотрудника агентства ООН.

- Байден сообщил о гибели 14 американцев от рук ХАМАС. Однако США пока не планируют отправлять в Израиль свои сухопутные войска.

- Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщило военное ведомство США.

- Байден призвал Нетаньяху минимизировать жертвы среди гражданских в секторе Газа. США планируют организацию коридора для эвакуации мирных жителей Газы.

- Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Афганистане. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

- Два беспилотника сбито над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Богомаз.

- Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла. Парогазовый шлейф с содержанием пепла протянулся на 65 км от вулкана.

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