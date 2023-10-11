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Думе предложили уточнить перечень лиц, могущих проводить упрощенную идентификацию

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица и расширяет перечень лиц, которые могут проводить эти идентификацию.

Документ №455930-8 размещен в электронной базе данных Госдумы.

Поправки вносятся в статью 7 п. 1.12 "антиотмывочного" закона, в котором прописываются возможные способы идентификации гражданина. Сейчас там закрытый перечень компаний, которые могут ее проводить - банки, НПФ, профучастники, операторы инвестиционной платформы, МФО, УК, страховые организации. Между тем, как уточняется в пояснительных материалах, по тексту антиотмывочного закона есть еще ряд организаций, которые могут проводить упрощенную идентификацию, это (на основе поручения кредитной организации) организации федеральной почтовой связи, банковские платежные агенты, операторы связи. В перечне есть также оператор информационной системы по выпуску или обмену ЦФА.

В подготовленной депутатами поправке уточняется, что упрощенную идентификацию смогут проводить организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющее в соответствии с "антиотмывочным" законом право проводить упрощенную идентификацию как напрямую, так и через поручительство.

"Проект закона направлен на устранение правового пробела в регулировании упрощенной идентификации клиента, уточняют авторы.

В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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