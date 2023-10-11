Минприроды предложило бороться с запахами предприятий с помощью квот на выбросы

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минприроды России подготовило предложения по решению проблемы запахов в российских городах, в частности, предлагается ввести квоты на выбросы, в также административную ответственность за их несоблюдение, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"У нас есть ещё одно предложение по нормотворчеству. Оно касается решения проблемы запахов. На парламентских слушаниях в ноябре прошлого года мы с вами обсуждали, как снизить выбросы дурно пахнущих веществ", - сказал Козлов на заседании Комитета Госдумы по экологии.

По его словам, в 12 городах, изначально вошедших в федеральный проект "Чистый воздух", этому уже уделяется внимание. "Сделали отдельные планы снижения выбросов именно таких веществ. В некоторых городах, например, Липецк и Магнитогорск, число жалоб, мы видим, многократно снизилось", - сказал глава Минприроды.

В то же время есть и другие, в которых существует аналогичные проблемы.

"Но есть и другие города, которые не входят в федеральный проект. Общероссийский народный фронт, Росприроднадзор и Роспотребнадзор составили перечень городов, где население особенно беспокоят запахи. Предлагаем квотировать эти вещества, по аналогии с федеральным проектом", - сказал Козлов.

По его словам, инициатива предполагает, в частности, внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.