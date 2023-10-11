В Минприроды допустили необходимость дополнительного финансирования "Чистого воздуха"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Реализация федерального проекта "Чистый воздух" в 29 городах, присоединившихся к нему в 2023 году, может потребовать финансовой поддержки муниципалитетов, заявил в Госдуме глава Минприроды Александр Козлов.

Вопрос о возможности успешного исполнения проекта "Чистый воздух" поставил на заседании комитета Госдумы по экологии его председатель Дмитрий Кобылкин, который обратил внимание на запланированное в проекте бюджета на три года снижение финансирования проекта более чем на 6 млрд рублей.

Министр сообщил, что в 12-ти городах, изначально включенных в проект, "вся деятельность (по исполнению проекта - ИФ) будет осуществляться за счет коммерческих предприятий".

"Мы это понимаем. Нам надо с ними это отработать, особенно обратить внимание на Норильск, там много обещаний на себя взяли коллеги по его (проекта - ИФ) выполнению. Видим и остальные предприятия комплексно", - сказал Козлов.

Однако недавно присоединившимся городам, по его словам, может потребоваться дополнительная финансовая помощь.

"А вот оставшиеся города, новые появившиеся в проекте, вот там вопрос с точки зрения существующей системы ЖКХ. Многие из них, к сожалению, принадлежат муниципалитетам, там нет таких возможностей и, условно, "жирка" у этих предприятий для того, чтобы самостоятельно (исполнять нормативы по снижению выбросов - ИФ). Вот здесь нам придется, я думаю, рассматривать вопрос о поддержке этих муниципалитетов по реализации этого проекта, и мы должны объективно отдавать себе в этом отчет", - сказал глава Минприроды.

По словам Козлова, здесь "есть еще немножко времени, в действительности это не больше года".

"Потому что сейчас идет вопрос квотирования, то есть идет счет, сколько кто выбрасывает, на сколько должен снизить и так далее. Но это закончится, и мы должны это время не потерять, а быть готовыми к тому, что у нас эти цифры появятся и надо будет сразу реализовывать это проект", - сказал он.

Федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экология" стартовал в 2019 году. Он направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Его участниками стали 12 крупных промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. В рамках проекта планируется кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах-участниках, в том числе снижение выбросов не менее, чем на 20%, а к 2030 году - в два раза по сравнению с показателями 2020 года.

В июле 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении федерального проекта "Чистый воздух" на 29 городов с 1 сентября 2023 года. Таким образом, в проекте их стало 41.