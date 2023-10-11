Совфед одобрил закон о штрафах за перевозку немаркированной табачной продукции

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об административной ответственности за незаконную транспортировку гражданами немаркированной табачной и никотиносодержащей продукции.

В статье 14.53.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривается ответственность за нарушение запрета на перемещение по территории России физлицами табачной продукции, табачных изделий и никотинсодержащей продукции, не маркированных специальными (акцизными) марками или средствами идентификации в соответствии с законодательством РФ. В том числе это касается продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза.

Подобные действия повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом нарушения.

Данные правила касаются перевозки соответствующей продукции сверх установленной законодательством нормы.