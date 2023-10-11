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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Вступил в силу приговор экс-премьеру Дагестана Меджидову за мошенничество

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным приговор бывшему премьер-министру Дагестана Мухтару Меджидову, получившим пять лет колонии за особо крупное мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Приговор Мещанского суда от 12 декабря 2022 года оставлен без изменений. Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты осужденных по делу на приговор. Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Мещанский суд приговорил Меджидова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей с запретом на занятие должностей в органах государственной власти в течение двух с половиной лет.

Проходившему по этому делу бывшему гендиректору Избербашского радиозавода имени Плешакова Фирязу Фарманову суд назначил четыре года условно с испытательным сроком на пять лет, штрафом в 800 тысяч рублей и запретом на занятие должностей в органах госвласти на два с половиной года.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших 108 млн рублей по иску о возмещении вреда.

Фигуранты были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

В уголовном деле, как сообщалось, идет речь о хищении у Министерства обороны России 108 млн рублей, выделенных на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1.

Меджидов возглавлял правительство Дагестана с 31 января по 22 июля 2013 года.

Дагестан Мещанский суд Мосгорсуд Мухтар Меджидов Минобороны Фиряз Фарманов
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