Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии экс-премьера Дагестана за мошенничество

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего председателя правительства Республики Дагестан Мухтара Меджидова за особо крупное мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Меджидову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

Также суд назначил Меджидову штраф в 900 тыс. рублей и запрет на занятие должностей в органах государственной власти сроком на два с половиной года.

Другому фигуранту дела - бывшему гендиректору Избербашского радиозавода им. П. С. Плешакова Фирязу Фарманову суд назначил четыре года условно с испытательным сроком на пять лет, штраф в 800 тыс. рублей и запрет на занятие должностей в органах госвласти на два с половиной года.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших 108 млн рублей по иску о возмещении вреда.

Фигуранты признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В уголовном деле, как сообщалось, идет речь о хищении у министерства обороны РФ 108 млн рублей, выделенных на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1.

Меджидов возглавлял правительство Дагестана с 31 января по 22 июля 2013 года.