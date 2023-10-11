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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Россия изучает своп в числе вариантов поставок газа в Иран

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия ведет переговоры о поставках газа в Иран, рассматриваются разные варианты, в том числе своп, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели".

"У них есть запрос на позицию. Сейчас рано говорить об объеме. Идет проработка вопроса", - сказал Новак.

На вопрос, идет ли речь о своповых поставках, он ответил: "И о таком, и о таком варианте".

На пленарной сессии РЭН о переговорах о поставках газа в Иран сообщил президент Владимир Путин.

Александр Новак Владимир Путин Иран
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