Россия изучает своп в числе вариантов поставок газа в Иран

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия ведет переговоры о поставках газа в Иран, рассматриваются разные варианты, в том числе своп, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели".

"У них есть запрос на позицию. Сейчас рано говорить об объеме. Идет проработка вопроса", - сказал Новак.

На вопрос, идет ли речь о своповых поставках, он ответил: "И о таком, и о таком варианте".

На пленарной сессии РЭН о переговорах о поставках газа в Иран сообщил президент Владимир Путин.