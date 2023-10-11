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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Иран обсуждает возможность закупок российского газа

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Иран ведет переговоры с РФ о закупках российского газа, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии "Российской энергетической недели".

"Иранские партнеры обсуждают с нами возможности поставок российского газа и на иранский рынок", - сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия активно занимается поиском новых газовых рынков, напомнив о старте несколько дней назад поставок в Узбекистан через Казахстан.

Иран Владимир Путин РФ газ
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