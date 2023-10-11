Посол КНДР в Москве заявил о задаче укреплять сотрудничество с РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пхеньян нацелен укреплять тесные контакты и взаимодействие между КНДР и РФ, заявил северокорейский посол в Москве Син Хон Чхол в среду в Москве.

"Мы будем и дальше укреплять традиционные корейско-российские узы добрососедства и сотрудничества и активно принимать конструктивные меры для активизации двусторонних связей во всех сферах и выведения их на новый более высокий уровень", - сказал Син Хон Чхол на приеме, посвященном 75-й годовщине установления дипломатических отношений между КНДР и РФ.

"Также будем прилагать все усилия для того, чтобы укреплять тесные контакты и взаимодействие между соответствующими ведомствами двух наших стран и тем самым внести практический вклад в повышение благосостояния народов двух наших стран", - заявил посол.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в своей речи выразил надежду на то, что "все намеченные планы северокорейских друзей будут успешно реализованы, поскольку наши отношения имеют не только глубокие исторические корни, но и основаны на общих ценностях и принципах".

директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев в свою очередь заявил, что Посольство РФ в КНДР постепенно возвращается к полноформатной работе, а дипломатам обеих стран в ближайшее время предстоит много работы.

"Отрадно, что наше посольство в Пхеньяне постепенно возобновляет работу в полном объеме по мере успехов КНДР в борьбе с пандемией коронавируса", - сказал Зиновьев.

"Перед нами стоят очень большие задачи, (есть) хорошие широкие перспективы нашего сотрудничества. Я уверен, что все, кто занимается двусторонними отношениями, прежде всего наши дорогие коллеги и друзья из посольства КНДР в Москве, будут очень заняты в ближайшее время. Также, как и мои коллеги из МИД", - отметил он.

"Мы рассчитываем, что открытие границ также будет важнейшим фактором, который в техническом плане поспособствует реализации исторических договоренностей. А политическая воля у обеих сторон, конечно же, имеется", - подчеркнул Зиновьев.

12 октября 1948 СССР признал новое правительство на севере Корейского полуострова, став первым в мире государством, признавшим КНДР.