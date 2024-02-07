Российский посол в Южной Корее заявил о желании Москвы нормализовать отношения с Сеулом

Он также назвал условие для вычеркивания Южной Кореи из списка недружественных стран

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россия считает необходимым стабилизировать отношения с Южной Кореей, воздержаться от действий, которые могут их ухудшить, заявил "Ренхап" российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев.

"Нашей приоритетной задачей является сохранение и стабилизация существующих двусторонних отношений, недопущение их обострения до конфронтации, а также воздержание от действий, которые могут вызвать дальнейшее ухудшение, - сказал он. - Таким образом, я считаю, мы сможем создать условия для возврата отношений в конструктивное и нормальное русло".

Дипломат отметил, что отношения Москвы и Сеула не так хороши, как хотелось бы, но при этом они и "не опустились на самое дно", несмотря на разногласия, стороны поддерживают диалог.

"Я думаю, лучше взаимодействовать, даже если это сложно, чем совсем не поддерживать никаких контактов", - сказал он.

Посол также сказал, что Россия может вычеркнуть Южную Корею из списка недружественных стран на условии отмены санкций.

Зиновьев занял пост посла в Сеуле в январе 2024 года. Он заверил, что, несмотря на трудности, он приложит усилия, чтобы в течение срока полномочий помочь добиться прогресса в отношениях с Южной Кореей.

"Надеюсь, что в будущем в истории наших двусторонних отношений будет много следов счастливых событий, а не печальных", - сказал Зиновьев.

"Россия готова пойти по этому пути, но нам нужно такое же мышление и от корейских чиновников", - добавил он.

На прошлой неделе Зиновьева вызвали в МИД Южной Кореи и выразили ему протест в связи с комментариями Москвы о позиции Сеула по северокорейской ядерной доктрине.

3 февраля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал КНДР единственной в мире страной, легализовавшей превентивное применение ядерного оружия. Это высказывание, как отмечает "Ренхап", вызвало критику со стороны российского МИД. Реакция Москвы стала причиной вызова российского посла.

Южнокорейская сторона выразила "большое сожаление" в связи с комментариями российской стороны и предупредила, что такие высказывания могут ухудшить отношения Сеула с Москвой.

Напряженность между Южной Кореей и Россией возросла еще в конце прошлого месяца, когда представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва "хотела бы предостеречь Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией". Так она отреагировала на информацию из Южной Кореи о том, что "Россия якобы осуществляет, как там говорится, военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном". Она напомнила, что Россия вправе развивать дружественные отношения с КНДР, "взаимодействие с этой страной имеет давние исторические корни, не угрожает безопасности соседних государств", и также подчеркнула, что РФ "выполняла и будет выполнять свои международные обязательства в рамках соответствующих резолюций СБ ООН".

"Очевидно, что за резкими заявлениями Сеула стоит Вашингтон, цель этих информационных вбросов - вовлечение своего азиатского союзника в лице Республики Корея в украинский конфликт", - сказала Захарова.

По ее словам, на это указывает ремарка главы военного ведомства Республики Корея о необходимости оказания Киеву "прямой военной поддержки, включая поставку летального оружия". Россия рассматривает предоставление такого оружия Киеву как "красную линию", которую Сеул не должен пересекать.

В декабре Южная Корея ужесточила контроль над экспортом из Москвы товаров двойного назначения, которые могут быть перенаправлены в военные цели.