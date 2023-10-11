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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Путин видит возможность РФ внести свою лепту в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает возможным возродить деятельность "ближневосточного квартета" (ЕС, Россия, США и ООН) по палестино-израильскому урегулированию.

"Но почему нет. У нас устойчивые деловые отношения с Израилем, у нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. И Россия, на мой взгляд, тоже могла бы внести свою лепту в этот процесс урегулирования", - сказал Путин в интервью модератору пленарного заседания Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, можно ли возродить механизм "ближневосточного квартета".

При этом он подчеркнул, что "острота (конфликта - ИФ) такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде не видим".

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Владимир Путин Израиль
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