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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Путин напомнил, что США заблокировали работу "ближневосточного квартета"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - США под надуманными предлогами заблокировали работу "ближневосточного квартета" и попытались монополизировать процесс палестино-израильского урегулирования, при этом Вашингтон не учитывал интересы палестинцев, заявил на саммите СНГ президент России Владимир Путин.

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"Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию все дальше в тупик. "Ближневосточный квартет" международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США, фактически, заблокировали этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН", - сказал он.

"Та масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики США на Ближнем Востоке", - подчеркнул президент.

По словам Путина, "американцы при поддержке их европейских сателлитов пытались монополизировать ближневосточное урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, и уж точно никогда не учитывали коренных интересов палестинского народа".

Путин уже не раз называл нынешнее обострение палестино-израильского конфликта провалом политики США.

"Ближневосточный квартет" - объединение Евросоюза, России, США и ООН для усилий по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

Хроника 07 – 13 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Владимир Путин ООН США Ближний Восток
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