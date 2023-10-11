Военные РФ сообщили об уничтожении украинского Су-25 в Днепропетровской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили украинский штурмовик Су-25 в Днепропетровской области, а также перехватили 41 беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, уничтожен 41 беспилотник в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах", - сообщил представитель военного ведомства.

Он заявил, что в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - сообщил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7709 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12496 танков и других боевых бронированных машин, 1162 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6723 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 14064 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

По его словам, российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю фронта на купянском направлении.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области, Макеевка Луганской народной республики, и активными действиями улучшили положение по переднему краю", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "на донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики".

По словам Конашенкова, суточные потери противника на купянском направлении составили до 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля". Кроме того, заявил он, поражены артиллерийская система М777, самоходные артиллерийские установки Krab и "Гвоздика". "Также в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников", - сказал Конашенков.

По его данным, на красно-лиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп противника в районе Серебрянского лесничества.

Также, по его словам, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах южнее Кузьмино, Червоная Диброва и Торское. "Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих и два пикапа", - заявил Конашенков. Он сообщил, что поражены самоходная гаубица Caezar, три самоходные артиллерийские установки "Мста-С", самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", орудие Д-30, а также реактивная система залпового огня RM-70 Vampire.

Он добавил, что в результате огневого поражения противника в районе населенного пункта Очеретино его потери составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 10 бронеавтомобилей "MaxxPro".

По его данным, общие потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 11 бронетранспортеров, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля. Поражены две самоходные артиллерийские установки Krab и гаубица Д-20. В районе населенного пункта Орловка уничтожен украинский склад боеприпасов, сообщил Конашенков.

На южно-донецком направлении, сказал он, российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Угледар и Водяное. "Потери ВСУ на данном направлении составили до 155 военнослужащих и четыре автомобиля", - сказал Конашенков. Он сообщил, что поражены артиллерийская система М777, гаубица М109 Paladin, гаубица FH70, две самоходные артиллерийские установки "Мста-C" и одна САУ "Гвоздика".