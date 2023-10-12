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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Госдума может рассмотреть проект о дератификации ДВЗЯИ в I чтении уже 17 октября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Госдума может рассмотреть законопроект об отзыве решения о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в первом чтении уже на следующей неделе, 17 октября, сообщили в пресс-службе Госдумы в четверг.

Согласно сообщению, профильный комитет Госдумы по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина подготовил законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

В четверг в начале пленарного заседания Володин отметил, что этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы, все фракции поддержали принятие законопроекта.

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Володин предложил всем депутатам стать его авторами, сообщили в пресс-службе.

"На протяжении 23 лет мы ждем, когда ратифицирует договор Вашингтон. Это что такое? Двойные стандарты, подлость и безответственное отношение. По-другому не назовешь. В этой ситуации мы должны руководствоваться исключительно интересами граждан нашей страны, нашего государства, поэтому есть предложение отозвать ратификацию", - процитировали в пресс-службе слова Володина.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что в среду, 18 октября, как ожидается будет второе чтение, а 19-го - третье чтение законопроекта о дератификации ДВЗЯИ.

При этом Россия не выходит из ДВЗЯИ и остаётся стороной договора, подчеркнул Слуцкий.

Госдума
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