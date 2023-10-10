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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Рябков заявил, что РФ может возобновить ядерные испытания лишь после таких действий США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Возобновление России ядерных испытаний в случае дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) возможно только после проведения соответствующих испытаний США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Президент чётко сформулировал: мы должны обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности, но возобновление в практическом плане возможно после того, как соответствующие испытания совершат США", - сказал Рябков журналистам во вторник по итогам встречи в Госдуме с замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошевым.

Замглавы МИД подчеркнул, что "это два неотъемлемых элемента той позиции, которой руководствуется РФ на всех площадках". "Мы отрабатываем её по всем линиям, в том числе в связи с предстоящим отзывом ратификации ДВЗЯИ", - отметил Рябков.

МИД РФ США Сергей Рябков
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