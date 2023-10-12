Семь документов подписано по итогам встречи президентов РФ и Киргизии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Семь документов подписано по итогам двусторонней встречи президента Киргизии Садыра Жапарова с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского лидера.

По данным пресс-службы, подписаны семь документов, в том числе соглашение о сотрудничестве между министерством юстиции Киргизии и министерством юстиции РФ.

Между кабинетом министров Киргизии и правительством РФ подписано соглашение об условиях деятельности в городе Бишкеке Киргизско-Российского Славянского университета имени первого президента России Б.Н.Ельцина.

Также подписан протокол о намерениях между Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова и министерством образования и науки Киргизии.

Между кабинетом министров Киргизии и правительством России подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, отметили в пресс-службе.

В четверг в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке завершилась двусторонняя встреча президентов Киргизии и России Садыра Жапарова и Владимира Путина, который прибыл в Бишкек с официальным визитом.

В пятницу в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ.