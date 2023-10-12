В Бишкеке началось заседание Совета глав МИД стран СНГ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ началось в Бишкеке, сообщила в четверг пресс-служба киргизского МИД.

"12 октября в Бишкеке началось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ под председательством министра иностранных дел Киргизии Жээнбека Кулубаева", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе заседания министры иностранных дел государств-участников СНГ обменяются мнениями по вопросам международной повестки и взаимодействия в формате Содружества, а также рассмотрят проекты решений, выносимых на заседания Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ.

В четверг в Бишкеке состоится саммит лидеров стран СНГ.