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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

В Бишкеке началось заседание Совета глав МИД стран СНГ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ началось в Бишкеке, сообщила в четверг пресс-служба киргизского МИД.

"12 октября в Бишкеке началось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ под председательством министра иностранных дел Киргизии Жээнбека Кулубаева", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе заседания министры иностранных дел государств-участников СНГ обменяются мнениями по вопросам международной повестки и взаимодействия в формате Содружества, а также рассмотрят проекты решений, выносимых на заседания Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ.

В четверг в Бишкеке состоится саммит лидеров стран СНГ.

Бишкек Киргизия СНГ
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