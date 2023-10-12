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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Взрывное устройство сработало при падении украинского БПЛА на окраине Брянска

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подавлении украинского беспилотника под Брянском, при падении произошла детонация взрывного устройства.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ", - написал Богомаз в телеграм-канале в четверг.

Он добавил, что при падении дрона произошла детонация взрывного устройства, пострадавших нет.

Брянск Александр Богомаз
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