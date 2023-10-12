Взрывное устройство сработало при падении украинского БПЛА на окраине Брянска
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подавлении украинского беспилотника под Брянском, при падении произошла детонация взрывного устройства.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ", - написал Богомаз в телеграм-канале в четверг.
Он добавил, что при падении дрона произошла детонация взрывного устройства, пострадавших нет.