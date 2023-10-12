Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской и Брянской областями

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята около 22.00 мск.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале о срабатывании взрывного устройства при падении беспилотника на окраине Брянска. Он отметил, что в результате взрыва пострадавших нет.

Кроме того, в четверг вечером о сбитом беспилотнике на подлете к Белгороду сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.