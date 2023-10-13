Путин поручил Мишустину изучить возможность проложить новый ж/д коридор из Сибири в КНР

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть и представить предложения по возможному формированию нового Центрально-Евразийского транспортного коридор из Сибири через Монголию в Западный Китай, сообщает сайт Кремля.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 февраля 2024 года.

Поручение дано по итогам совещания 31 августа по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. На том совещании врио губернатора Михаил Котюков предложил рассмотреть вопрос о создании нового транспортного коридора, чтобы разгрузить реконструируемый Восточный полигон РЖД и увеличить грузовую наполняемость Севморпути. По его мнению, этот коридор мог бы стать одним из самых коротких транспортных путей от Транссиба до самых экономически развитых районов Западного Китая.

Восточный полигон РЖД расположен в границах Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог, проходит через 14 регионов и обеспечивает железнодорожный транзит для всей России. В настоящее время РЖД реализуют комплексный проект реконструкции полигона с целью расширения железных дорог Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема грузоперевозок.

Красноярская железная дорога связывает Западно-Сибирскую и Восточно-Сибирскую железные дороги, проходя по территории Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей. Она является транзитной линией, расположенной в середине Транссиба. Эксплуатационная длина Красноярской железной дороги - 3,2 тыс. км.