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Стратегия развития Сибири предусматривает строительство двух железных дорог в Китай

Стратегия развития Сибири предусматривает строительство двух железных дорог в Китай
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа предусматривает формирование двух новых железнодорожных коридоров в КНР: из Кемеровской области и с юга Красноярского края. Документ опубликован на сайте правительства.

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Первый коридор предполагает создание Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиб), обоснование инвестиций в которую должно быть готово в 2025 году. Ответственными исполнителями назначены органы власти регионов, Минтранс, Минэкономразвития и РЖД.

Севсиб должен пройти от Нижневартовска (ХМАО) до Белого Яра (Томская область), а также от Таштагола (Кемеровская область) до Урумчи (Китай). Таким образом, под Севсибом теперь подразумевается транспортный коридор от побережья Северного Ледовитого океана до столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе КНР: он должен пройти через ХМАО, Томскую область и Кемеровскую область. Ранее под Севсибом подразумевался другой маршрут, спроектированный еще в советское время: из ХМАО через Белый Яр, Лесосибирск, Карабулу (Красноярский край) и Усть-Илимск (Иркутская область) к Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).

Второй коридор должен пройти через Туву, включив в себя перспективную линию Курагино - Кызыл. Далее железная дорога должна пройти на юг и перейти границу России и Монголии через погранпереход Цаган-Толгой - Арс-Сурь. В Монголии коридор разделяется на два. "Северный" маршрут идет на город Эрденет, примыкает к существующей Трансмонгольской железной дороге, которая через Улан-Батор и Замын-Уудэ выходит в Китай в город Эрлянь (Эрен-Хото), откуда имеется прямой выход на Пекин и Тяньцзинь.

"Западный" маршрут второго коридора предполагает строительство линии от Арс-Сури через монгольский город Кобдо (Ховд) и китайский город Такешкен (Такэшэкэнь) до Урумчи.

Подготовить предложения по второму коридору поручено правительствам Красноярского края и Республики Тува, Минэкономразвития, МИДу, Минтрансу и РЖД, срок - 2024 год.

В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству вместе с властями Кузбасса, Российской академией наук и РЖД подготовить к 1 марта 2024 года доклад о возможном строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

В марте вопрос создания трансграничных ж/д коридоров до Урумчи в Китае обсуждался на Красноярском экономическом форуме. Тогда власти Кемеровской области впервые озвучили предложение строить линию от самой южной станции Западно-Сибирской железной дороги - Таштагола. Вопрос ее трассировки до сих пор остается неясным, так как Кузбасс и Синьцзянь-Уйгурский автономный район отделяют Алтайские горы, причем на госгранице РФ-КНР находится природный парк "Зона покоя Укок", имеющий высокий природоохранный статус.

Тогда же на КЭФ глава Тувы Владислав Ховалыг сообщал, что совместно с Хакасией и Красноярским краем прорабатывается другой трансграничный маршрут в Урумчи со стороны южного хода Транссиба через Кызыл. По словам Ховалыга, техническое задание на разработку ТЭО железнодорожного коридора готово, подбирается пул заинтересованных инвесторов, готовых профинансировать разработку технико-экономического обоснования.

БАМ Владислав Ховалыг Китай Тува Севсиб
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