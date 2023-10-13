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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Глава МИД Венгрии обсудит с Новаком кооперацию в нефти, газе, атомной энергетике

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву и планирует встретиться с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Как сообщил журналистам Сийярто на полях РЭН-2023, он планирует обсудить энергетическое сотрудничество в "нефти, газе и атомной энергетике" в равных пропорциях, поскольку важен "энергетический микс".

Отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры по покупке газа с разными российскими компаниями (сейчас Венгрия покупает газ у "Газпрома"), Сийярто заметил, что "диверсификация - это всегда цель, и когда ты покупаешь у большего количества компаний, по большему количеству маршрутов, это и есть диверсификация".

Венгрия Александр Новак РФ газ нефть
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