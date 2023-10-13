Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Подорожание билетов в Израиль компания объяснила ростом спроса и недозагрузкой самолетов

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из аэропортов Махачкалы и Сочи, сообщила в пятницу пресс-служба перевозчика.

"Принимая во внимание общий рост спроса на перелеты по маршрутам из Израиля, обращения пассажиров, желающих ускорить срок возвращения на территорию России и учитывая действующие ограничения на выполнение полетов в ночное время, авиакомпания информирует об увеличении частоты рейсов между Израилем и аэропортами юга России: Махачкала, Сочи", - говорится в сообщении.

Компания добавила, что в полном объеме продолжает выполнение регулярных рейсов по маршруту Москва - Тель-Авив - Москва.

"Выполнение интенсивной летной программы будет продолжено до полного удовлетворения потребности со стороны граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию", - подчеркнула компания.

В Red Wings объяснили рост цен на авиабилеты в Израиль повышенным спросом и недозагрузкой самолетов в направлении из России.

"Временный рост тарифов на перевозку по маршрутам из Тель-Авива в города РФ вызван повышенным спросом, необходимостью переориентации флота и снижением/отсутствием пассажиров на маршрутах по направлению из городов России в Тель-Авив", - отмечают в пресс-службе перевозчика.