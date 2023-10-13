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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Президент РФ полагает, что Армения не собирается покидать СНГ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Армения не собирается выходить из СНГ, причины отсутствия премьера Никола Пашиняна в Бишкеке вполне понятны.

"Насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не выходит", - сказал Путин в пятницу на встрече с журналистами, касаясь неучастия армянского лидера в мероприятиях в Бишкеке.

Президент РФ отметил при этом, что ранее имел телефонный разговор с Пашиняном.

"Мы с ним созванивались, говорили, в том числе, и по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными, сейчас не буду об этом говорить. Спросите лучше у премьер-министра Армении", - сказал Путин.

Путин подчеркнул, что находится в контакте с Пашиняном. "И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим", - сказал Путин, отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли у него в ближайшее время встреча с Пашиняном и приглашал ли премьер Армении Путина посетить Ереван.

При этом президент РФ отметил: "Ну, мы же все понимаем, послушайте, мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, мы постоянно на связи, поэтому сложится нормальная обстановка - и я к ним съезжу, и они приедут".

Соответствующий график работы есть, все службы России и Армении контактируют. "Работа не прекращается", - отметил Путин.

В пятницу в Бишкеке проходит саммит СНГ.

Владимир Путин Армения Бишкек СНГ Никол Пашинян
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