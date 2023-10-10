Пашинян сообщил, что не приедет на саммит СНГ в Бишкек

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что не сможет принять участие в заседании Совета глав государств (СГГ) СНГ.

О состоявшемся во вторник телефонном разговоре Жапарова и Пашиняна сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

В ходе беседы Пашинян с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ, сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, включая предстоящее заседание СГГ СНГ, которое состоится в Бишкеке 13 октября.

Лидеры условились поддерживать постоянные контакты и укреплять двусторонние отношения.