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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Пашинян сообщил, что не приедет на саммит СНГ в Бишкек

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что не сможет принять участие в заседании Совета глав государств (СГГ) СНГ.

О состоявшемся во вторник телефонном разговоре Жапарова и Пашиняна сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

В ходе беседы Пашинян с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ, сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, включая предстоящее заседание СГГ СНГ, которое состоится в Бишкеке 13 октября.

Лидеры условились поддерживать постоянные контакты и укреплять двусторонние отношения.

Никол Пашинян Киргизия Армения СНГ
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