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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Путин не видит помех для мирного договора между Ереваном и Баку

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит причин, которые могут помешать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией после карабахских событий.

"Мне кажется, это вполне возможно, я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции в пятницу.

Российские миротворцы формально должны находиться в Карабахе до ноября 2025 года, но в связи с изменением ситуации там предстоит определить в диалоге с партнерами, как поступать в ближайшее время, заявил Путин.

"Когда Армения признала, что Карабах - это часть Азербайджана, то тогда получилось, что наши миротворцы уже точно, без всяких сомнений, находятся на территории Азербайджанской Республики. И конечно, сейчас, особенно после этих, прямо скажем, тяжелых событий, связанных с исходом армянского населения, ситуация изменилась кардинальным образом", - сказал президент РФ

"Но формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Но это в процессе переговоров мы решим", - отметил он.

Владимир Путин Азербайджан Армения
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