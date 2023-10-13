Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В Брюсселе ждут от Еревана и Баку приверженности согласованной повестке дня

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар сообщил, что провел переговоры в Баку и Ереване, на которых обсуждал последующие шаги в рамках нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вернулся из Баку и Еревана, где обсудил следующие шаги на пути к всеобъемлющей нормализации. Важно, чтобы Азербайджан и Армения оставались приверженными позитивной и согласованной повестке дня. Мы ожидаем, что этот взаимный контакт будет подкреплен на встрече высокого уровня, которая состоится в Брюсселе в конце этого месяца", - написал Клаар в соцсети.

Как сообщалось ранее, трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля запланирована на конец октября в Брюсселе.

Евросоюз Евросовет Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Франции объявлен режим "чрезвычайной готовности к нападению"

ЦРУ предупреждало об активизации ХАМАС перед атакой на Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль наносит масштабные удары по Газе

Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Напавший на лицей во Франции находился под наблюдением полиции

Зонд НАСА стартовал к астероиду Психея

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин предложил посредничество в палестино-израильском урегулировании

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Путин в разговоре с президентом Азербайджана не затрагивал судьбу Варданяна

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });