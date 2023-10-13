В Брюсселе ждут от Еревана и Баку приверженности согласованной повестке дня

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар сообщил, что провел переговоры в Баку и Ереване, на которых обсуждал последующие шаги в рамках нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вернулся из Баку и Еревана, где обсудил следующие шаги на пути к всеобъемлющей нормализации. Важно, чтобы Азербайджан и Армения оставались приверженными позитивной и согласованной повестке дня. Мы ожидаем, что этот взаимный контакт будет подкреплен на встрече высокого уровня, которая состоится в Брюсселе в конце этого месяца", - написал Клаар в соцсети.

Как сообщалось ранее, трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля запланирована на конец октября в Брюсселе.