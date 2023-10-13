Путин заявил, что проблем с оплатой Молдавией российского газа сейчас нет

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Молдавия продолжает платить за российский газ, сейчас с этим проблем нет, хотя они были, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию.

"Платят. Какое-то время были проблемы с оплатой (у Молдавии - ИФ), но сейчас все нормально", - сказал Путин.

Он напомнил, что цены, по которым республика получает российский газ, были согласованы с "Газпромом" на ее условиях. "Сейчас не буду вдаваться в детали: там в одно полугодие одна цена, в другое - другая", - подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, приобретаемый российский газ Молдавия "складывает" в хранилища, в том числе на территории Украины. "Но это не важно. Важно то, что обойтись без этого пока не могут", - добавил Путин.