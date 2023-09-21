Молдавия не намерена расторгать договор с "Газпромом"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что страна не намерена расторгать договор с "Газпромом", но готова к такому действию со стороны российской компании.

"Мы этот вариант рассматриваем. Мы не планируем в одностороннем порядке расторгнуть этот контракт, но, безусловно, мы должны быть готовы к тому, что "Газпром" расторгнет договор. Конечно, мы должны быть готовы к такому сценарию в любой момент", - сказал он в эфире телеканала Vocea Basarabiei в четверг.

Отвечая на вопрос о нынешних отношениях Молдавии с "Газпромом", он сказал, что они сводятся к сотрудничеству между "Молдовагазом" и "Газпромом".

"Других отношений сейчас нет. Мы представили "Газпрому" и Молдовагазу" результаты аудита исторического долга. Представили также свои предложения по урегулированию долга. Мяч сейчас на стороне "Газпрома", ждем ответной реакции", - пояснил министр.

Он считает, что обе стороны допустили нарушения пятилетнего договора о поставках газа, который вступил в силу 1 ноября 2021 года. "Кишинев не осуществил в срок аудит исторического долга. "Газпром" в одностороннем порядке сократил объем поставок до 5,7 млн кубометров в сутки. И то, и другое является основанием для расторжения договора. Никто этого не делает. Мы не намерены расторгать договор, газ от "Газпрома" в рамках этого договора получает Приднестровский регион. Весь газ идет на левый берег Днестра", - напомнил Парликов.

По его словам, если "Газпром" расторгнет договор и прекратит поставки газа в Приднестровье, Кишиневу придется иметь дело сразу с двумя кризисами - повышением цен на электроэнергию и возможной гуманитарной катастрофой на левом берегу Днестра.

Как сообщалось, председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан на пресс-конференции в четверг заявил, что аудит исторического долга перед "Газпромом" не имеет юридических последствий для "Молдовагаза".

"Документ содержит много субъективных суждений, предположений, прогнозов и предложений. Но в нем нет ничего конкретного. С одной стороны, аудит признает, что исторический долг существует, и там есть много цифр этого долга - от $709 млн до $756 млн. С другой стороны, авторы аудита аргументируют, что долг можно не выплачивать. С точки зрения бухгалтерии, эти аргументы не могут быть приняты", - сказал Чебан.

Он считает необоснованными расчеты правительства Молдавии, согласно которым долг перед "Газпромом" составляет всего $8,6 млн.