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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

У президента РФ пока нет планов по поводу зарубежных визитов, кроме Китая

По словам Путина, "дома много текущих вопросов"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В планах президента РФ Владимира Путина пока нет зарубежных визитов, кроме Китая, хотя он их не исключает.

"Вы знаете, у нас... Я не исключаю этого, но конкретно, там, пока стараюсь ничего не планировать", - сказал Путин журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, есть ли у него планы на зарубежные визиты.

"У нас и дома много текущих вопросов, которые требуют особого внимания", - пояснил президент РФ.

Путин планирует посетить КНР на следующей неделе, сообщил ранее помощник президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин Китай
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