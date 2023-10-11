Путин на следующей неделе посетит Китай

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

В марте этого года председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что в ходе неформальной встречи с президентом РФ пригласил его посетить с визитом Пекин.

12 октября Путин посетит Киргизию 12 октября с официальным визитом, а также примет участие в саммите СНГ в Бишкеке 13 октября, заявил Ушаков.

В саммите кроме Путина примут участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ранее стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян в Бишкек не приедет.

По итогам саммита ожидается подписание пакета совместных документов. В частности, отметил Ушаков, планируется подписать договор об учреждении международной организации по русскому языку, принять заявление о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения, а также объявить Самарканд культурной столицей СНГ в 2024 году.

Ушаков также уточнил, что визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Россию состоится в ближайшей перспективе, конкретная дата будет оперативно согласована.

"Да, планируется визит Аббаса. Я пока не могу назвать точную дату, но достаточно в близкой перспективе", - сказал Ушаков журналистам на брифинге в Москве.

Он отметил, что стороны достигли договоренностей об этом визите, осталось только согласовать конкретную дату. "Но она будет оперативно согласована", - отметил помощник президента, подтвердив, что визит состоится "достаточно близко".