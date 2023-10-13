Рябков заявил, что РФ продолжит действовать в рамках ДВЗЯИ даже после его дератификации

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжит действовать в рамках ДВЗЯИ даже в случае его дератификации, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы отзовем, я думаю, в итоге ратификацию после принятия соответствующего ожидаемого решения Государственной Думы, но мы не отзываем нашу подпись под договором. И мы будем продолжать действовать в его рамках так, как это делают на протяжении 23 лет США. Никаких дальнейших изменений нет в нашем подходе", - сказал он журналистам в Москве.

Замминистра отметил: "Я не хочу вдаваться в спекуляции, что может происходить потом, дальше. На нынешнем отрезке просто паритетность политико-юридическая с США будет восстановлена, и, я думаю, это само по себе значимый сигнал американцам и всем остальным, что если они реально хотят, чтобы Договор укреплялся и приближался момент его официального вступления в силу, они должны, прежде всего, озаботиться своей собственной позицией и найти все-таки способы, каким образом продвинуться к его ратификации американскими сенаторами".