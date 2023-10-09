Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

В Думе обещали проработать отзыв ратификации ДВЗЯИ за десять дней

В Думе обещали проработать отзыв ратификации ДВЗЯИ за десять дней
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам по поручению спикера палаты Вячеслава Володина в течение десяти дней вместе с МИД и другими заинтересованными ведомствами проработает вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Думы.

"По предложению Вячеслава Володина Совет Госдумы в понедельник, 9 октября, принял решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней (до совета ГД в среду, 18 октября) проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний совместно с МИДом и другими заинтересованными ведомствами", - сообщили в пресс-службе.

Володин ранее заявил, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам нашего государства и будет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали Договор.

5 октября президент Владимир Путин, комментируя предложение возобновить ядерные испытания, допустил возможность отзыва Москвой ратификации ДВЗЯИ, который подписали и Россия, и США, но Вашингтон не ратифицировал.

"Это вопрос депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", - сказал президент на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

6 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что отзыв ратификации договора не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.

МИД США Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития назвало санкции главной причиной снижения производительности труда

Путин поручил внести Мурманский СПГ в стратегию и ускорить либерализацию экспорта СПГ

Минкультуры поможет русским театрам за рубежом поставить 30 спектаклей

Минкультуры поможет русским театрам за рубежом поставить 30 спектаклей

Московских автомобилистов попросили утром во вторник не выезжать на летней резине

Песков назвал востребованным форматом большую пресс-конференцию президента

Песков назвал востребованным форматом большую пресс-конференцию президента

Холдинг ТМХ может редомицилироваться в САР до конца года

Обострение палестино-израильского конфликта

У дипломатов нет данных о россиянах, пострадавших в Израиле и секторе Газа

Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга

Главный раввин России госпитализирован с сотрясением мозга

Турбизнес просит освободить гендиректора агрегатора "Спутник" Александра Кима

Крымский мост перекроют для автомобилей во вторник на семь часов для ремонта

Крымский мост перекроют для автомобилей во вторник на семь часов для ремонта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });