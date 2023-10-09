В Думе обещали проработать отзыв ратификации ДВЗЯИ за десять дней

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам по поручению спикера палаты Вячеслава Володина в течение десяти дней вместе с МИД и другими заинтересованными ведомствами проработает вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Думы.

"По предложению Вячеслава Володина Совет Госдумы в понедельник, 9 октября, принял решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней (до совета ГД в среду, 18 октября) проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний совместно с МИДом и другими заинтересованными ведомствами", - сообщили в пресс-службе.

Володин ранее заявил, что решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам нашего государства и будет зеркальным ответом США, которые так и не ратифицировали Договор.

5 октября президент Владимир Путин, комментируя предложение возобновить ядерные испытания, допустил возможность отзыва Москвой ратификации ДВЗЯИ, который подписали и Россия, и США, но Вашингтон не ратифицировал.

"Это вопрос депутатов Государственной Думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно", - сказал президент на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

6 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что отзыв ратификации договора не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания.