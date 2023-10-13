Суд признал банкротом экс-топ-менеджера Межпромбанка Илларионову

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Межпромбанка (МПБ)) признал банкротом Марину Илларионову, которая ранее была председателем исполнительной дирекции МПБ.

"Признать должника банкротом", - говорится в информации на сайте суда.

АСВ в поданном в октябре 2022 года заявлении просило суд ввести в отношении Илларионовой процедуру реструктуризации долгов гражданина и включить в ее реестр кредиторов 68,5 млрд рублей долга перед банком.

Суд 19 января 2023 года признал обоснованным заявление АСВ о банкротстве Илларионовой.

Суд тогда ввел в отношении Илларионовой процедуру реструктуризации долгов и включил в ее реестр кредиторов 68,5 млрд рублей долга перед МПБ.

Арбитражный суд Московского округа 17 августа подтвердил отказ Межпромбанку в лице АСВ ограничить Илларионовой выезд из Российской Федерации.

Тверской суд Москвы 1 сентября 2022 года приговорил Илларионову к четырем годам колонии, признав ее виновной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Как полагает следствие, в 2009 году владелец Межпромбанка Сергей Пугачев "инициировал заключение 120 кредитных договоров с подконтрольными ему юридическими лицами, не ведущими финансовую деятельность, на общую сумму свыше 64 млрд рублей".

"В обеспечение исполнения этих договоров Пугачев предоставил банку в виде залога акции принадлежащей ему иностранной компании общей стоимостью свыше 77 млрд рублей. После поступления кредитных средств на счета подконтрольных организаций Пугачев их похитил", - отметили ранее в Генпрокуратуре.

Одновременно банкир решил вывести из-под залога банка акции, чтобы избежать их изъятия в счет неисполненных кредитных обязательств. Для этого Пугачев дал и. о. председателя исполнительной дирекции ЗАО "МПБ" Илларионовой указание расторгнуть заключенные договоры залога.

"Илларионова, действуя по указанию Пугачева, вопреки интересам ЗАО "МПБ", являясь лицом, выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, используя свои служебные полномочия, без имеющихся на то законных оснований подписала 6 августа 2010 года соглашения, в соответствии с которыми банк расторг договоры залога акций", - подчеркнули в ведомстве.

Это повлекло за собой утрату ЗАО "МПБ" возможности обеспечить исполнение кредитных договоров и причинение банку ущерба в размере свыше 64 млрд рублей.

В мае 2016 года Илларионова скрылась от следствия, в связи с чем была объявлена в розыск. В результате розыскных мероприятий в сентябре 2020 года она была задержана.

Пугачев скрылся от следствия, в связи с чем с 2014 года находится в международном розыске.

Арбитражный суд Москвы 30 ноября 2010 года по заявлению Банка России признал Межпромбанк несостоятельным (банкротом). Суд тогда открыл в отношении него конкурное производство и назначил конкурсным управляющим АСВ.

По словам представителя ЦБ, общий размер неисполненных обязательств банка на тот момент превышал 5 млрд рублей.

Представитель временной администрации заявил тогда на заседании, что активы банка оцениваются в 62,2 млрд рублей, обязательства - в 92,82 млрд рублей.

Кредиторы МПБ предъявили требования на сумму 173,9 млрд рублей, говорилось в материалах АСВ, распространенных в марте 2011 года.

МПБ по итогам первого полугодия 2010 года занимал 30-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами в размере 118,9 млрд рублей. Собственный капитал банка на конец первого полугодия 2010 года равнялся 25,5 млрд рублей.