Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

РФ учтет при военном планировании готовящиеся ядерные учения НАТО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Москва учтет в своем военном планировании предстоящие учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень", заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы будем реагировать спокойно, будем учитывать все это при нашем военном планировании. Граница, которая отделяет Россию от НАТО после вхождения в альянс Финляндии, значительно выросла, идут обсуждения разного рода схем базирования иностранных войск, в том числе, на финской территории, создания разного рода объектов", - сказал Рябков журналистам в Москве.

Это, по его словам, пример того, "как альянс использует созданную им же напряженность в мире и геополитическую турбулентность для того, чтобы попытаться оказать на нас дополнительное давление".

"Мы под давлением не прогибаемся, и никакие натовские учения, сколько бы тысяч военнослужащих и какое бы количество стран в них не принимали бы участия, не повлияют на наш твердый принципиальный курс, на гарантированное обеспечение собственной безопасности, защиту и продвижение интересов страны", - заявил он.

По его словам, "характер учений, которые проводит Североатлантический альянс под предводительством США, становится все более конфронтационным, в некоторых аспектах, угрожающим". "Планы блока, в том числе, предусматривают проведение таких крупных учебных тренировочных мероприятий в непосредственной близости от российских границ", - пояснил он.

"Чего они добиваются, кроме подтверждения того, что с момента основания блока мы понимали и осознавали, что НАТО - это агрессивный альянс, который "заточен" против нашей страны? Если они этого добиваются, то у них получается неплохо", - сказал замминистра.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс проведет на следующей неделе ядерные учения "Стойкий полдень". "Это наши учения, которые проводятся регулярно, каждый октябрь. В этом году учения пройдут в Италии, Хорватии и в Средиземном море", - сказал Столтенберг в четверг, 12 октября, на пресс-конференции в Брюсселе.

Йенс Столтенберг МИД РФ НАТО Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры держит на контроле все случаи отказа айтишникам в отсрочке от призыва

Минцифры держит на контроле все случаи отказа айтишникам в отсрочке от призыва
Обострение палестино-израильского конфликта

Путин предложил посредничество в палестино-израильском урегулировании

Минкультуры запретило показ "Сказки" Сокурова на фестивале "Каро.Арт"

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Российская "дочка" Intesa вернула группе незадействованные 200 млн евро

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Немецкий центр ZOiS признан нежелательным в РФ

Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию

Зампред ЦБ РФ: требовать, чтобы ЦБ заранее предсказал рынку решение - чрезмерный запрос на коммуникацию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });