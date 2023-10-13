РФ учтет при военном планировании готовящиеся ядерные учения НАТО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Москва учтет в своем военном планировании предстоящие учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень", заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы будем реагировать спокойно, будем учитывать все это при нашем военном планировании. Граница, которая отделяет Россию от НАТО после вхождения в альянс Финляндии, значительно выросла, идут обсуждения разного рода схем базирования иностранных войск, в том числе, на финской территории, создания разного рода объектов", - сказал Рябков журналистам в Москве.

Это, по его словам, пример того, "как альянс использует созданную им же напряженность в мире и геополитическую турбулентность для того, чтобы попытаться оказать на нас дополнительное давление".

"Мы под давлением не прогибаемся, и никакие натовские учения, сколько бы тысяч военнослужащих и какое бы количество стран в них не принимали бы участия, не повлияют на наш твердый принципиальный курс, на гарантированное обеспечение собственной безопасности, защиту и продвижение интересов страны", - заявил он.

По его словам, "характер учений, которые проводит Североатлантический альянс под предводительством США, становится все более конфронтационным, в некоторых аспектах, угрожающим". "Планы блока, в том числе, предусматривают проведение таких крупных учебных тренировочных мероприятий в непосредственной близости от российских границ", - пояснил он.

"Чего они добиваются, кроме подтверждения того, что с момента основания блока мы понимали и осознавали, что НАТО - это агрессивный альянс, который "заточен" против нашей страны? Если они этого добиваются, то у них получается неплохо", - сказал замминистра.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс проведет на следующей неделе ядерные учения "Стойкий полдень". "Это наши учения, которые проводятся регулярно, каждый октябрь. В этом году учения пройдут в Италии, Хорватии и в Средиземном море", - сказал Столтенберг в четверг, 12 октября, на пресс-конференции в Брюсселе.