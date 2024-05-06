Россия проведет учение для повышения готовности нестратегических ядерных сил

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина будет проведено учение с ракетными соединениями в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил.

"По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота", - объявило Минобороны РФ в понедельник.

"В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", - говорится в сообщении.

"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", - заявило министерство.