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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В Москве объяснили планы продолжить контакты с ХАМАС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Москва продолжит контакты с движением ХАМАС, прежде всего, с целью освобождения заложников, заявил журналистам замглавы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Надо же решать проблему. А как вы можете решить проблему, если у вас нет контактов, нет информации, и главное, что эти контакты, наши усилия должны привести к желаемому результату", - ответил он на вопрос "Интерфакса", о том, продолжит ли Россия контактировать с ХАМАС.

"Результат в данном случае - это не просто прекращение насилия и вот этой трагедии, гуманитарной катастрофы, но и спасение всех, кто оказался в такой ситуации, в том числе и вызволение заложников", - сказал он.

Приоритетом для России он назвал "вызволение российских граждан", а также граждан других стран, которые обращаются за помощью к Москве в этой ситуации. "Конечно, мы хотели бы помочь", - подчеркнул он.

Однако, по словам высокопоставленного дипломата, эта задача "требует не громких слов и заявлений, каких-то публичных осуждений, которые иногда только затрудняют работу". "Эти вопросы требуют "тихой дипломатии". И может быть использование каких-то специальных возможностей по разным каналам наших коммуникаций", - сказал замминистра.

"Это деликатная работа, надо ее вести максимально осторожно, потому что речь идет о жизнях ни в чем не повинных людей, в том числе российских граждан. Мы этим всем занимаемся", - подчеркнул Богданов.

Комментируя сообщения ряда СМИ о "бездействии" МИД в отношении граждан России, находящихся в конфликтном регионе, дипломат сказал: "Я хочу заверить, что всё, что в наших силах, делается. Но "мегафонная дипломатия", крик, шум, гам, они иногда абсолютно не помогают достижению нужного результата".

Хроника 07 – 13 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Михаил Богданов МИД ХАМАС Израиль
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