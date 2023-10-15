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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Глава МИД Ирана провел переговоры с лидером ХАМАС в Катаре

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел переговоры с главой политического бюро ХАМАС Исмаилом Ханией, сообщают в ночь на воскресенье израильские СМИ.

По их данным, встреча прошла в Катаре.

В субботу, как отмечается в сообщениях, глава МИД Ирана в Бейруте встретился руководством "Исламского джихада" - другой палестинской группировки, действующей в секторе Газа.

Эти переговоры проходят на фоне подготовки Израиля к масштабной наземной военной операции против палестинских радикальных группировок в секторе Газа.

Иран Катар ХАМАС
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