Суд в Москве арестовал одного из адвокатов Навального

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест адвоката Игоря Сергунина, защищавшего Алексей Навального и задержанного по уголовному делу об экстремистском сообществе, передал корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Сергунина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 декабря 2023 года", - огласила постановление судья Евгения Николаева.

Защита просила суд избрать Сергунину меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Процесс по ходатайству следствия, поддержанному прокурором и защитником Сергунина, прошел в закрытом режиме в целях сохранения личных данных фигуранта, а также сведений, составляющих охраняемую законом тайну, в том числе адвокатскую.

Сергунину, следовало из резолютивной части постановления суда, предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2. ст. 282.1 УК РФ).

О задержании Сергунина стало известно в пятницу. Также были задержаны двое других адвокатов Навального - Вадим Кобзев и Алексей Липцер. В коллегии, в которой состоят Сергунин и Липцер, прошел обыск.

Навальный ранее был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества - "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). В настоящее время отбывает 19 лет в колонии особого режима.