Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Еще двое адвокатов Навального отправлены в СИЗО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал двоих адвокатов Алексея Навального – Вадима Кобзева и Алексея Липцера, задержанных по делу об экстремистском сообществе, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Липцера меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 декабря 2023 года", - говорится в решении суда.

Такая же мера пресечения была избрана Кобзеву.

Защита обоих фигурантов просила суд избрать им меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО.

Оба заседания по ходатайству следствия прошли в закрытом режиме.

Ранее в пятницу до 13 декабря был арестован еще один адвокат Навального – Игорь Сергунин.

Всем троим адвокатам, согласно материалам суда, предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ).

О задержании фигурантов стало известно в пятницу. По местам жительства адвокатов и в коллегии, в которой состоят Сергунин и Липцер, прошел обыск.

Навальный ранее был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества – "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). В настоящее время отбывает наказание в 19 лет колонии особого режима.

Алексей Навальный Вадим Кобзев Алексей Липцер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст признал иноагентом правозащитницу Ольгу Романову

Что произошло за день: пятница, 13 октября

Суд в Москве арестовал одного из адвокатов Навального

Минцифры держит на контроле все случаи отказа айтишникам в отсрочке от призыва

Минцифры держит на контроле все случаи отказа айтишникам в отсрочке от призыва
Обострение палестино-израильского конфликта

Путин предложил посредничество в палестино-израильском урегулировании

Минкультуры запретило показ "Сказки" Сокурова на фестивале "Каро.Арт"

Обострение палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Путин отметил жестокость методов участников палестино-израильского конфликта

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Red Wings из-за роста спроса увеличит частоту полетов в Израиль из Махачкалы и Сочи

Российская "дочка" Intesa вернула группе незадействованные 200 млн евро

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера

Глава "Газпром нефти" отметил среднесрочную эффективность топливного демпфера
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });