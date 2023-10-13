Еще двое адвокатов Навального отправлены в СИЗО
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал двоих адвокатов Алексея Навального – Вадима Кобзева и Алексея Липцера, задержанных по делу об экстремистском сообществе, передал корреспондент "Интерфакса".
"Избрать в отношении Липцера меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 декабря 2023 года", - говорится в решении суда.
Такая же мера пресечения была избрана Кобзеву.
Защита обоих фигурантов просила суд избрать им меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО.
Оба заседания по ходатайству следствия прошли в закрытом режиме.
Ранее в пятницу до 13 декабря был арестован еще один адвокат Навального – Игорь Сергунин.
Всем троим адвокатам, согласно материалам суда, предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК РФ).
О задержании фигурантов стало известно в пятницу. По местам жительства адвокатов и в коллегии, в которой состоят Сергунин и Липцер, прошел обыск.
Навальный ранее был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества – "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). В настоящее время отбывает наказание в 19 лет колонии особого режима.